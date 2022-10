Wohnungswirtschaft in Neuss : Schrittmacher der GWG-Modernisierung

Neuss Der Bauingenieur Olaf Peters tritt in den Vorstand der der Gemeinnützigen Wohnungs-Genossenschaft (GWG) ein. Ulrich Brombach geht.

Olaf Peters hat schon mehrfach die Seiten gewechselt – vom Industrieanlagen- zum Wohnungsbau, von der Bau- in die Wohnungswirtschaft, von einem Privatkonzern zur Genossenschaft. Jetzt musste der 47-Jährige „nur“ die Rheinseite wechseln, um nach 13 Jahren im Dienst der Düsseldorfer Wohnungs- und Siedlungs GmbH (WSG), hinter der als Eigentümer der Sozialverband VdK in Nordrhein-Westfalen steht, zum Wochenstart im Vorstand der Gemeinnützigen Wohnungs-Genossenschaft (GWG) eine neue Aufgabe zu übernehmen.

Die GWG als größtes privates Wohnungsunternehmen im Rhein-Kreis wird damit von einem Trio geführt. Allerdings nur vorübergehend. Denn nach einer Einarbeitungszeit für den neuen technischen Vorstand der GWG und Geschäftsführer der „GWG – Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau GmbH“ wird sich Ulrich Brombach, der diese Funktionen derzeit ausfüllt, mit Wirkung zum 15. Januar nächsten Jahres in den Ruhestand verabschieden. Ab dem 16. Januar führen dann Olaf Peters und – nach wie vor – Stefan Zellnig das Unternehmen, wobei Zellnig nach Angaben des Aufsichtsratsvorsitzenden Heinz Runde den Vorstandsvorsitz übernehmen und auch in die Geschäftsführung der „Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau GmbH“ eintreten wird.

Über eine Stellenanzeige in einem Fachmagazin war Peters auf die GWG aufmerksam geworden, das Unternehmen und Neuss kannte der gebürtige Münsterländer aus der Gemeinde Havixbeck aber schon. Von den 500 Wohnungen, die er in den vergangenen Jahren für die WSG errichten konnte, entstanden einige auch an der Kaarster Straße. „Das passt genau zu meinem Profil“, habe er gedacht, erinnert sich der Bauingenieur an den Moment, als er die Annonce fand, die in ihm Wechselgedanken wachrief. Und bei der GWG sah man das nach drei Gesprächsrunden genauso.