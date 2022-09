Neue Öffnungszeiten in Neuss : Gleicher Lohn bei weniger Stunden

Neue Öffnungszeiten in Neuss

Neuss Die Volksbank-Mitarbeiter kommen mit einem neuen Öffnungszeitenmodell nur noch auf 36 Arbeitsstunden am Schalter, werden aber für 39 Stunden voll bezahlt. Was steckt dahinter?

Die 22 Filialen der Volksbank Düsseldorf-Neuss bleiben ab dem 1. Oktober mittwochs nach 13 Uhr geschlossen. Bislang sind die Schalter an diesem Tag bis 18 Uhr besetzt. Die Reduzierung der Öffnungszeit entspreche dem aktuellen Kundenbedarf und -verhalten, erklärt Vorstandssprecher Rainer Mellis diesen Vorstoß, der schon im Juni der Vertreterversammlung der genossenschaftlichen Bank angekündigt worden war. Andererseits profitieren die Mitarbeiter von dieser Regelung – und das in doppelter Hinsicht.

„Wir wollen unseren Mitarbeitern Gelegenheit auf echte Work-Life-Balance bieten, die sie sonst durch die fest vorgegebenen Öffnungszeiten nicht erleben können“, erklärt Mellis den Hintergrund des internen Zukunftsprogramms mit dem schönen Titel „Future work“. Und das bei vollem Lohnausgleich. Denn die Volksbank-Mitarbeiter kommen mit dem neuen Öffnungszeitenmodell nur noch auf 36 Arbeitsstunden am Schalter, werden aber für die tariflich vorgeschriebenen 39 Stunden voll bezahlt.

Die neuen Öffnungszeiten sehen nun eine Erreichbarkeit der Filialen am Montag, Dienstag und Donnerstag von 9 bis 13 und von 14 bis 18 Uhr vor. Mittwochs und freitags haben die Mitarbeiter ab 13 Uhr frei. Freitags war das immer schon so. Zunächst gilt diese Regelung für ein Jahr auf Probe, berichtet Unternehmenssprecher Christian Feldbinder. So werde mit Neuerungen im Hause generell verfahren.