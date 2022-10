50 Jahre Städtepartnerschaft Neuss-Châlons : „Ein Riesenfest der Harmonie“

Neuss/Châlons Zum 50-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft mit der französischen Stadt Châlons reiste eine Delegation aus Neuss. Drei Tage wurde die Freundschaft in familiärem Rahmen gefeiert.

Die Zahl der im Rathaus aufbewahrten Gastgeschenke an die Stadt ist um zwei ausgefallene Stücke größer geworden: zwei Hocker in Form eines Champagnerkorkens. Mitgebracht hat sie eine von Bürgermeister Reiner Breuer angeführte Delegation aus dem französischen Châlons-en-Champagne, wo am Wochenende das 50-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft gefeiert werden konnte. Es war der Gegenbesuch, nachdem eine große Delegation der Franzosen schon zum Hansefest nach Neuss gekommen war.