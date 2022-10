3D-Modell im Rhein-Kreis Neuss : Digitaler Zwilling – Neuss macht mit

Es gibt bereits ein 3D-Modell für Neuss. Nun beteiligt sich die Stadt auch am kreisweiten „Digitalen Zwilling“. Foto: Stadt Neuss/geo-neuss.de

Neuss Die Stadt beteiligt sich nun doch am Projekt des Rhein-Kreises Neuss. Beim „Digitalen Zwilling“ handelt es sich sozusagen um ein Daten-Abbild der Stadt. Wie das erstellt wird.

Die Stadt Neuss macht nun doch beim „Digitalen Zwilling“ mit. Das teilte die Verwaltung kürzlich im Ausschuss für Strukturwandel, Wirtschaft und Beschäftigung mit. Damit schließt sich die Stadt dem Projekt des Rhein-Kreises Neuss an, an dem sich alle kreisangehörigen Kommunen beteiligen. Insbesondere die CDU hatte sich für eine Teilnahme der Stadt Neuss ausgesprochen. Diese verfügt zwar bereits über ein 3D-Modell der Quirinus-Stadt, hat nun aber ihre zunächst erteilte Absage für den „Digitalen Zwilling“ des Kreises revidiert.

Beim „Digitalen Zwilling“ handelt es sich sozusagen um ein Daten-Abbild der Stadt, dessen Grundlage durch Befliegung – also Luftbilder – sowie Befahrung aller befestigten Straßen im Kreisgebiet geschaffen wird. Letztere sollen im Abstand von jeweils fünf Meter mit einem 360-Grad-Laserscan erfasst werden. Aus diesen Daten („Punktwolken“) werden 3D-Bilder mit höchster Auflösung erstellt. Jeder Punkt im Bild hat eine 3D-Koordinate, sodass in diesen Bildern ohne Probleme beispielsweise Strecken, Höhen und Flächen gemessen werden können. Zum Aufbau des „Digitalen Zwillings“ wird der öffentliche Raum des Kreisgebiets also zunächst gescannt. Das Projekt läuft über sechs Jahre. Geplant sind drei Befahrungen im Abstand von jeweils zwei Jahren.