Müllabfuhr in Neuss : AWL holt Laub von öffentlichen Gehwegen ab

Müllabfuhr in Neuss

Am 31. Oktober startet die AWL mit der Laubabfuhr. Foto: AWL

Neuss Ab 31. Oktober wird Laub, das von öffentlichen Gehwegen stammt, nach vorheriger Terminvereinbarung kostenfrei abgeholt. Das teilt die Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (AWL) mit. Dabei gilt eine neue Regelung.

Es muss vergleichbar mit der Sperrmüllentsorgung vorab ein Termin bei der AWL angefordert werden. Die Laubsäcke werden nicht mehr automatisch an den Tagen der Biotonnenleerung abgeholt. Eine Terminvereinbarung ist ab sofort telefonisch beim Kundenzentrum der AWL unter 02131 124480 oder per Mail an kundenzentrum@awl-neuss.de möglich.