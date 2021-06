Veranstaltungen in Neuss : Aboverkauf für Zeughauskonzerte hat begonnen

Neuss Bei den aktuellen Voraussetzungen können ab Oktober die Zeughauskonzerte wieder stattfinden. Schon jetzt können Abonnements beim Kulturamt der Stadt Neuss bestellt werden. Das ist das Programm.

Am Montag, 25. Oktober schlagen die Geigerin Carolin Widmann und der britische Pianist Simon Lepper einen Bogen von Ludwig van Beethoven über Claude Debussy bis zu Anton Webern. An gleich drei Abenden gibt es ein Debüt. Das junge französische Quatuor Arod stellt sich mit Antonín Dvorák, Béla Bartók und Maurice Ravel erstmals in Neuss vor (21. November) und der aus Sibirien stammende und heute in London lebende Pianist Pavel Kolesnikov spielt ein Programm in dessen Mittelpunkt die späte Sonate G-Dur D 894 von Franz Schubert steht (6. März). Ebenfalls erstmals im Zeughaus ist der Cellist Julian Steckel (18. Februar) zu erleben, der gemeinsam mit dem Pianisten William Youn einen Duoabend zwischen Rarität und Meilenstein gestaltet. Auf eine Winterreise begeben sich Andrè Schuen und sein Begleiter Daniel Heide mit Franz Schubert (3. Dezember) und die Sopranistin Dorothee Mields wandert mit dem G.A.P. Ensemble zwischen deutschem Barock und russischer Avantgarde (7. Februar). „Der Besondere Abend“ am 13. Januar 2022 wird von dem Trio von Frederic Belli (Posaune), Johannes Fischer (Schlagzeug) und Nicholas Rimmer (Klavier) mit Johann Sebastian Bachs „Die Kunst der Fuge“ gestaltet. Die Saison endet am 22. März mit Quatuor Hermès. Die vier spielen „Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz“ von Joseph Haydn.