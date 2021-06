Public Viewing zur EM 2021 : Neuss macht Rudelgucken mit Abstand

Die „Drusus-Island“-Macher in EM-Stimmung: Marvin Schorn (r.) und Alexander Bliersbach zeigen die deutschen Spiele unter freiem Himmel. Foto: jasi Foto: Simon Janßen

Neuss Am Dienstagabend startet die deutsche Nationalelf in die Fußball-Europameisterschaft. In Neuss gibt es mehrere Angebote zum Public Viewing – allerdings mit Einschränkungen.