Jubiläum in Hoisten : Eiserne Hochzeit im Hause Baumgarth

Hoisten Vertreter der Bruderschaft haben sich am Dienstag zum Gratulieren angesagt, obwohl Helmuth Baumgarth nie Mitglied war. Aber so hält man es im dörflichen Hoisten, wo Ursula und Helmut Baumgarth den Tag feiern, an dem sie vor 65 Jahren ein Paar wurden.

Die Wirren des Krieges und die anschließende Vertreibung vieler Deutscher brachten Leid über Hunderttausende – doch Ursula und Helmuth Baumgarth brachten sie zusammen. Am 15. Juni 1956 gaben sich beide auf dem Standesamt in Bad Düben, einem Ort in der Nähe von Leipzig, und kurze Zeit später in der Kirche von Bad Schandau das Ja-Wort. So kann das Paar an diesem Tag das seltene Ehejubiläum der Eisernen Hochzeit feiern – und zwar in ihrem Haus in der Straße Im Winkel in Hoisten. Gefeiert wird das Ereignis am Sonntag im Kreis der Familie, zu der neben den beiden Söhnen Peter und Marcus zwei Schwiegertöchter und drei Enkelkinder gehören.