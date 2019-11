NGZ-Forum „Zukunft unternehmen“ in Neuss : Digitalisierung braucht Netze – und Kreativität

Neuss Auf dem Weg in die Zukunft oder schon abgehängt? Beim NGZ-Forum diskutierten Unternehmer Chancen und Risiken der Digitalisierung.

Dass die Netzinfrastruktur in der Region weiter ausgebaut werden muss, ist in der Wirtschaft Konsens. „Glasfaser muss zur Grundversorgung gehören wie Wasser oder Strom“, sagt Jutta Zülow, Zülow AG, Gastgeberin auf Gut Gnadental. Unterschiedliche Auffassungen gibt es über den Weg zum schnellen Netz. Dieter Welsink, Medicoreha, fordert ein Eingreifen des Staates, „wenn die Infrastruktur nicht funktioniert“. Das betreffe den Ausbau der Netze, aber auch Strukturen wie die Selbstverwaltung im Gesundheitswesen, in der es über Jahre nicht gelungen sei, in der Digitalisierung voranzukommen: „Im Gesundheitswesen kommunizieren wir noch per Fax – aus vielerlei Gründen, vom Leitungsproblem bis zu Datenschutzfragen.“ Das neue Digitale-Versorgung-Gesetz sei deshalb ein dringend benötigter Schritt, um in diesem Bereich endlich voranzukommen.

Die RheinLand-Versicherungsgruppe zum Beispiel setzt aufs Lernen auch in Märkten, die Deutschland in Sachen Digitalisierung weit voraus sind: „Wir müssen nach China schauen und in die USA, in Europa auch in die Niederlande.“ Erfolg in der Digitalisierung, sagt Rainer Mellis, Volksbank Düsseldorf Neuss, bedeute aber auch, nicht alles über Bord zu werfen, sondern genau hinzusehen, welche Bedürfnisse Kunden wirklich haben. Und die könnten – zumindest für eine Weile – manchmal sogar noch ziemlich analog sein. Ein Beispiel: die Überweisung per Formular am Schalter, ein Relikt, aber auch eine Dienstleistung, die im Zeitalter der Digitalisierung ihren Wert – und ihren Preis – hat.