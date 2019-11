Sport Haase feiert Jubiläum in Neuss : Ein Traditionsgeschäft feiert seinen 60. Geburtstag

Ingrid Haase-Lettgen und Angelika Haase-Klebsch (v.l.) in ihrem Geschäft. Foto: Tinter, Anja (ati)

Neuss Sport Haase ist ein Familienbetrieb, früher wurden dort Lederwaren verkauft. Heute feiert das Geschäft sein 60. Jubiläum.

Ältere Further werden sich vielleicht noch an „Jakob“ erinnern. So hieß die sprechende Krähe, die auf einem Hinterhof an der Venloer Straße lebte und Besucher der Werkstatt Haase lauthals begrüßte.

60 Jahre ist das her: 1959 begannen Aenne und Heinz Haase in einem kleinen Anbau „übern Hof“ neue Schuhe und Lederbekleidung zu nähen und reparieren. Der runde „Geburtstag“ des Unternehmens, in der gesamten Region mittlerweile unter dem Namen Sport Haase bekannt, wird in dieser Woche unter anderem in Form eines „Jubiläumsverkaufs“ gefeiert.

Ob passionierte Schwimmer aus Willich, Badminton-Fans aus Grevenbroich oder Judokas aus Dormagen - „wir haben einen sehr großen Einzugsbereich“, sagt Ingrid Haase-Lettgen. Sie führt das Geschäft mit ihrer älteren Schwester Angelika Haase-Klebsch. Vater Heinz, inzwischen 88, hilft noch immer aus. Sein besonderes Fachgebiet ist das Bespannen von Tennisschlägern und die Racket-Beratung. „Papa hat immer sehr gerne gespielt“, erzählt Tochter Ingrid.

Anfang der 70er-Jahre kam es so zu einer Änderung des Geschäftsmodells. Das Sortiment wurde um Schläger und Tennisbekleidung erweitert. Zuvor hatten Aenne und Heinz Haase im Vorderhaus Koffer, Taschen und Kleinlederwaren angeboten. 1975 kam Angelika als ausgebildete Sporteinzelhandelskauffrau ins elterliche Geschäft, drei Jahre später machte ihre Schwester, ebenfalls gelernte Kauffrau, den Familienbetrieb komplett.

Die große Nachfrage machte einen Umzug irgendwann dringend erforderlich. Letztlich ging es jedoch nur ein paar Meter weiter: 1981 erfolgte der Umzug in größere Geschäftsräume an der Venloer Straße 70, bis heute Standort des Traditionsgeschäfts. Über dem Laden hat das Gründerehepaar seine Wohnung, die Töchter wohnen in unmittelbarer Nähe.

(dabo)