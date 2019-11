Investition in das Rheinland-Klinikum : Mehr Platz für die Krankenpflegeschule des Kreises

Neuss Seit fast einem Jahr ist das Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe (BIG) eine Baustelle, denn die Einrichtung an der Carossastraße wird modernisiert und erweitert. 600.000 Euro ist das dem Rhein-Kreis als Träger wert.

Neben Büros, Gruppen und Lagerräumen ist auch ein zusätzliches Klassenzimmer und eine Lehrwerkstatt mit zwei realistisch nachempfundenen Krankenzimmern entstanden. Damit hat die seit Jahren wachsende Bildungseinrichtung des Rheinland-Klinkums eine Sorge weniger. Denn in den vergangenen drei Jahren musste immer mal wieder Unterricht ausgelagert werden. Den Standort aufzugeben, an dem das Institut 2006 eingerichtet wurde, kam für die Verantwortlichen nicht infrage. Andererseits wurden Überlegungen zu einem Anbau an das dreigeschossige Gebäude aus dem Jahr 1957 aus Kostengründen verworfen. So bestand die Herausforderung für die Architektin Christina Grebe vom Amt für Gebäudewirtschaft des Kreises darin, „im Bestand zu bauen und das Optimum aus den vorhandenen Räumlichkeiten herauszuholen.“