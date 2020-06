Neuss ist Waren-Drehkreuz : Weitere Zugverbindung zwischen Neusser Hafen und China

Neuss Die Anbindung des Neusser Hafens an China wird ausgebaut. Die Deutsche Post DHL Group hat eine Express-Zugverbindung zwischen Neuss und Xi‘an über Kaliningrad eingerichtet. Transportiert werden Waren aus ganz Europa.

Wegen der stark steigenden Nachfrage setzt DHL Global Forwarding, der Logistikspezialist von Deutsche Post DHL Group, seit Kurzem zwei sogenannte Ganzzüge auf der Neuen Seidenstraße zwischen Deutschland und China ein. Eine der neuen Verbindungen startet vom KTL-Terminal am BASF-Standort in Ludwigshafen und führt über Polen, Weißrussland, Russland und Kasachstan zum Bestimmungsterminal in Xi‘an, der Hauptstadt der chinesischen Provinz Shaanxi. Zusätzlich ist eine neue Express-Zugverbindung zwischen Neuss und Xi‘an über Kaliningrad eingerichtet worden.