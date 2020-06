Pandemie im Rhein-Kreis Neuss : Corona-Auflagen für Schulen und Kitas prüfen

Meinung Rhein-Kreis In Wirtschaft und Freizeit werden die Corona-Schutzmaßnahmen kräftig gelockert, in Schulen und Kitas hingegen gelten weiter strenge Regeln. Wie angebracht ist das, wenn – wie jetzt im Rhein-Kreis Neuss – erste Kommunen wieder „corona-frei“ sind?

Ab Montag macht sich Nordrhein-Westfalen in Sachen Corona-Schutzmaßnahmen noch ein Stück weit lockerer: Feiern und Festivitäten sind zwar nicht unbeschränkt, aber doch in größerem Umfang wieder möglich, im Theater und beim Konzert sind wieder mehr Zuschauer erlaubt, im Sport fallen weitere Einschränkungen, Geschäfte dürfen mehr Kunden einlassen und auch Bars können wieder öffnen.

Für die Betreiber der entsprechenden Geschäfte, Lokale und sonstiger Einrichtungen ist das gut, keine Frage. Viele, gerade in der Gastronomie, stehen wirtschaftlich betrachtet ohnehin bereits mit dem Rücken zur Wand. Gleichzeitig bringen die weiteren, am Donnerstag von der Staatskanzlei verkündeten Lockerungen der Pandemie-Schutzmaßnahmen den Kunden und Gästen noch einmal ein Stück lang ersehnte Normalität zurück. Die sinkenden Infektionszahlen machen es möglich, sagt das Land.

Was in den Bundesländern erlaubt ist - und was nicht

Was ist der nächste Schritt? Nach Handel, Freizeit und Gastronomie muss sich der prüfende Blick jetzt dringend auf Kitas und Schulen richten. Das heißt nicht, dass alles, was dort an Hygiene- und Abstandsregeln eingeführt wurde, sofort aufgehoben werden sollte. Aber vieles wurde in Eile, provisorisch und in der Erwartung einer extremeren Entwicklung der Pandemie entwickelt.