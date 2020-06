Kostenpflichtiger Inhalt: 2,1 Millionen für Sportstätten in Neuss : 13 Vereine profitieren von Fördergeld des Landes

Neuss Der Stadtsportverband verhindert, dass der Löwenanteil der zur Verfügung stehenden 2,1 Millionen Euro an das TG-Projekt an der Schorlemer Straße in Neuss geht. Die Finanzierung bleibt daher offen.