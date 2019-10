An der Jagenbergstraße in Neuss : Unbekannte stehlen eine Hebebühne

Foto: Michael Scholten Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Neuss In der Zeit zwischen Montagabend, 18 Uhr, und Dienstagmorgen, 7 Uhr, ist ein Anhänger an der Jagenbergstraße in Grimlinghausen gestohlen worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der Anhänger ist auf das amtliche Kennzeichen MA-SC588 zugelassen. Auf dem Anhänger befand sich eine rote Hebebühne der Marke Dino. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zur Tat oder den Aufenthaltsort des Anhängers an 02131/3000.

(NGZ)