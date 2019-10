Nach Attacke in Neuss : Norfer Messerstecher steht ab Montag vor Gericht

Norf Wegen versuchten Totschlags muss sich ab kommenden Montag, 4. November, ein 35 Jahre alter Mann vor dem Düsseldorfer Landgericht verantworten.

Die hatten damals berichtet, dass der Angeklagte den jungen Mann auf dem Bahnsteig angesprochen hatte. Es kam zu einer kurzen verbalen Auseinandersetzung und plötzlich habe der Angeklagte aus seiner Jackentasche ein Messer gezogen und den 18-Jährigen am Hals verletzt. Der ist daraufhin mit seinen Freunden in ein Geschäft geflohen, wo er Hilfe erhielt. Von dort wurde auch ein Notarztwagen gerufen, der das Opfer in ein Krankenhaus brachte.

Täter und Opfer sollen sich nicht gekannt haben. Eine damals groß angelegte Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf hatte die Tat als versuchtes Tötungsdelikt qualifiziert und einen Haftbefehl erlassen, eine Mordkommission wurde eingerichtet. Erst ein knappes halbes Jahr später, Anfang Februar dieses Jahres, schließlich konnte der Angeklagte in Neuss an der Kölner Straße festgenommen werden. Seitdem sitzt der 35-Jährige in Untersuchungshaft. Bislang, so heißt es in einer Mitteilung des Düsseldorfer Landgerichts, habe der Angeklagte keine Angaben zur Sache gemacht.