Wechsel in Kita in Holzheim : Christa Heister wird als Kita-Leiterin verabschiedet

Wechsel in Kita in Holzheim

Holzheim Pfarrer Michael Tewes lobt Heisters Einsatz für die Kita Maria Regina in Holzheim. Die neue Leiterin heißt Sandra Lenders.

Für Christa Heister heißt es bald Abschied nehmen: Die Leiterin der Holzheimer Kindertagesstätte Maria Regina geht zum 1. Dezember in Ruhestand. Seit 2008 war die Erzieherin Leiterin der Kita. Ihrer Nachfolgerin, Sandra Lenders, hinterlasse sie „ein tolles Team und einen wirklich gut aufgestellten Kindergarten“, lobt Pfarrer Michael Tewes, Leiter des Katholischen Familienzentrums Neuss West/Korschenbroich, im Pfarrbrief.

Unter ihrer „besonnenen Führung“ sei ein starkes Team entstanden. Die Neugestaltung der Gruppenräume für die unter Dreijährigen, 2013, habe laut Tewes zu einer Atmosphäre beigetragen, „in der sich die Kinder und auch Eltern bestens aufgehoben fühlen“. Verabschiedet wird Christa Heister am Sonntag, 3. November, mit einer Feier. Die beginnt um 11 Uhr mit einer Familienmesse in der Pfarrkirche St. Martinus, den die Kita-Kinder gestaltet haben. Um 12.15 Uhr dann startet der Empfang im Pfarrzentrum St. Martinus mit musikalischen Beiträgen. Dort besteht dann auch die Möglichkeit, sich mit der ehemaligen Leiterin auszutauschen und ihre Nachfolgerin Sandra Lenders kennenzulernen.

Die Kindertagesstätte Maria Regina wurde 1960 erbaut und bietet Kindern im Alter von eins bis sechs Jahren die Möglichkeit der ganztägigen Betreuung an. Die Kinder sind in fünf Gruppen eingeteilt. Jeder Gruppe steht ein Raum mit mindestens einem Nebenraum zur Verfügung. Auf diese Weise können die Kinder mit Gleichaltrigen spielen, sich aber auch zurückziehen. Auf dem Außengelände gibt es einen überwiegend naturbelassenen Spielplatz, der bei jedem Wetter von den Kindern genutzt werden kann.

Die Einrichtung passt, im Innen- sowie im Außenbereich, zu dem pädagogischen Konzept der Kita. Sie möchte den Kindern die Möglichkeit geben, sich frei und individuell zu entwickeln, dabei setzt sie auf einen demokratischen Erziehungsstiel. Auch die Gemeinschaft spielt in der Tageseinrichtung eine wichtige Rolle. Als Teil der katholischen Kirchengemeinde St. Martinus bemühen sich die Erzieher den christlichen Glauben, in Form von Liedern, Gebeten und Geschichten aus der Bibel den Kindern näher zu bringen.

Die Kindertagesstätte Maria Regina ist eine von vier Kindergärten aus dem Rhein-Kreis Neuss die dem Katholischen Familienzentrum Neuss-West/Korschenbroich angehört. Unter dem Motto „Wir nehmen Familien in unsere Mitte“ bietet die Einrichtung Beratungen und Unterstützung für Familien an und stellt Kontakt zu verschieden Dienstleitungen her. 2012 und 2016 wurde sie als „Familienzentrum NRW“ ausgezeichnet.