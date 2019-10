Stadtverwaltung in Neuss : Im Rathaus gibt es jetzt eine Digitalchefin

Stadtverwaltung in Neuss

Sandra Engwicht ist neue Digitalchefin im Neusser Rathaus. Mit ihrem Team will die 44-Jährige die Digitalisierung der Verwaltung vorantreiben – von der elektronischen Akte bis hin zu Service-Angeboten.

Neuss Als „Chief Digital Officer“ leitet Sandra Engwicht das Amt für Verwaltungsdigitalisierung. Was sperrig klingt, soll für jeden Bürger Erleichterung im Alltag bringen. Immer mehr Service-Leistungen der Stadt soll es auch digital geben.

Manchmal muss man auch ein Revoluzzer sein. Sandra Engwicht sagt diesen Satz voller Überzeugung, und er hat nichts damit zu tun, dass die 44-Jährige alles auf den Kopf stellen möchte. Aber als „Chief Digital Officer“ gehört ein gewisses Maß an Revoluzzertum schon dazu, schließlich gehört zu den Kernaufgaben der neuen Digitalchefin im Rathaus vor allem dies: gewohnte Strukturen aufzubrechen und neu zu denken, Mitarbeiter und Kollegen für Neues zu begeistern und – um diese sperrige Beschreibung kommt man nicht umhin – Prozessoptimierung. Denn nicht nur Wirtschaft, Industrie und Freizeitverhalten sind im digitalen Zeitalter längst im Wandel, sondern auch die Verwaltung im Rathaus.

Zugleich gilt es, verschiedene Akteure unter einen Hut zu bringen. Etwas, das Sandra Engwicht gerne auch in Neuss einführen würde, ist das Digitalangebot „Elfe“. Das hat nichts mit Sagen und Mythen zu tun, sondern soll Eltern ganz handfest im Alltag bei Behördenangelegenheiten entlasten. In Bremen gibt es „Elfe“ bereits, das Kürzel steht für „Einfach Leistungen für Eltern“. Im Kern werden Verwaltungsprozesse rund um die Geburt eines Kindes vereinfacht und digitalisiert. „Elterngeld leicht gemacht“, sagt Engwicht. Mit Einwilligung der Eltern sammelt „Elfe“ alle relevanten Daten für die Geburtsurkunde und die Anträge auf Kinder- und Elterngeld automatisch – sofern diese in der Verwaltung vorliegen. Die Eltern erhalten schließlich die Geburtsurkunde zugeschickt sowie Eltern- und Kindergeld ausgezahlt.