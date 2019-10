Konzert im Zeughaus Neuss : Kammerakademie startet mit einer Uraufführung

Neuss Im ersten Abonnementkonzert der Deutschen Kammerakademie Neuss (DKN) teilt das Orchester unter seiner künstlerischen Leiterin Isabelle van Keulen eindrucksvoll mit, auch in Zukunft seine Leidenschaft für zeitgenössische Kultur zu fördern.

Ein Großteil der Kompositionen Bernd Frankes sind in den letzten 20 Jahren in Asien entstanden oder konzipiert worden. Auch für „ARKA“ haben ihn die Kulturen und Religionen Asiens inspiriert. „In der asiatischen Kultur spielen der Spiegel und der Kreis eine wichtige Rolle“, erläutert der Komponist, „und so werden die Töne, Rhythmen und Formen eingehoben in die drei Rituale.“