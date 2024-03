Blaulicht in Meerbusch Einbrecher stehlen Geld und Schmuck

Meerbusch Einbrecher hatten es am Freitag, 1. März, auf ein Einfamilienhaus in Strümp abgesehen. Wie die Polizei mitteilt, gelangten die Täter gegen 20.30 Uhr offenbar über eine Leiter und ein geöffnetes Fenster im ersten Stock ins Gebäude am Strümper Berg und durchwühlten die Räume. Am Samstag fanden Bürger gegen 15 Uhr auf einem nahegelegenen Feldweg Diebesgut, das die Beamten sicherstellten. Ihnen zufolge wird noch ermittelt, aus welchem Einbruch die Gegenstände stammen.