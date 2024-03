Verschwundenes Auto in Mönchengladbach Unbekannte stehlen Peugeot-Transporter in Mülfort

Zwischen Donnerstag, 7. März, und Montag, 11. März, haben bislang unbekannte Täter einen weißen Peugeot-Transporter (Boxer) an der Römerstraße entwendet. Das teilte die Polizei mit. Der Mitarbeiter einer Firma parkte demnach das Fahrzeug am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf einem Parkstreifen an der Römerstraße. Als er am Montagmorgen gegen 6 Uhr zurückkehrte, stand der Peugeot nicht mehr dort. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Fahrzeug machen können, sich unter Tel. 02161 290 zu melden.