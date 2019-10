Duale Ausbildungsberufe : 300 Schüler bei Berufsberatung mit Popcorn und Nachos

IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz mit Jana Bier (l.) und Celina Capell vom Technologiekonzern 3M bei der Berufsberatung im Kino. Foto: Tinter, Anja (ati)

Neuss Die IHK hat künftige Schulabgänger in das UCI Kino eingeladen, um auf duale Ausbildungsberufe in der Region aufmerksam zu machen.

300 Schüler aus dem Rhein-Kreis haben den Nachmittagsunterricht am Dienstag in das Kino verlegt. Bei Popcorn, Nachos und Softgetränken sitzen sie in Saal 2 des UCI in der Neusser Innenstadt und schauen 90 Minuten lang auf die Leinwand. Es läuft nicht etwa ein Halloween-Film, stattdessen stellen neun Auszubildende aus der Region in kurzen Filmen ihren Ausbildungsbetrieb vor, erklären, warum sie sich dafür entschieden haben und wie ihr Alltag aussieht.

Die Veranstaltung „Film ab – für Deine Zukunft!“ wird von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein organisiert und findet in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal statt. „Wir wollen zeigen, wie interessant und attraktiv eine Berufsausbildung sein kann – auch als Alternative zum Vollzeitstudium“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. Das freiwillige Event lockt die meisten Schüler mit kostenlosen Kinogutscheinen. Es gibt auch einige Schüler, die auf der Suche nach passenden Berufsbildern sind.

Steffen, Felix und Anton (alle 14 Jahre) vom Pascal-Gymnasium Grevenbroich sind in der 9. Klasse und wissen noch nicht, wie es in drei Jahren weitergehen soll. Philipp, ebenfalls 14, von der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule hat schon drei Schulpraktika hinter sich. Weder in der Autowerkstatt, noch im Elektrobetrieb oder auf dem Bauernhof könne er sich eine Zukunft vorstellen. Steinmetz gibt bei der Begrüßung zu, dass auch er mit 14 Jahren noch keinen Traumberuf im Kopf hatte. Die Beratungsaktion soll dabei helfen, Ideen zu finden und auf das Bewerbungsgespräch vorbereiten. Eine der neun Ausbildungsbotschafter, die zum Dialog bereit stehen, ist Celina Capell. Sie macht eine Multi-Media-Marketing Ausbildung beim internationalen Technologiekonzern 3M in Neuss und beantwortet die Fragen der Schüler. Diese interessiert besonders das Gehalt: Wie viel verdient man in der Ausbildung und reicht das? Die am zweithäufigsten gestellte Frage: Wie dringend brauche ich ein Abitur? Es sind alle Schulformen vertreten.

Susanne Kumpernaß unterrichtet Betriebswirtschaftslehre am Berufskolleg Neuss-Weingartstraße und ist mit der Jahrgangsstufe 11 der Höheren Handelsschule im Kino. „Die Schüler waren begeistert, nicht nur wegen der Nachos“, sagt die Lehrerin. Sie ersetzte zwei Stunden AG-Unterricht für die Berufsberatung im Kinosaal. „Berufe und ihre Ausbildungen sind vielseitig, das kann man auch mal auf verschiedenen Kanälen ansprechen“, sagt sie. Nele und Lisa (beide 16) vom Berufskolleg Marienhaus hat der Infomittag von der Industrie- und Handelskammer besser gefallen als die übliche Berufsberatung in der Schule. „Hier waren Azubis, die den Berufsalltag aus ihrer Sicht geschildert haben“, sagt Nele. In die Schule würden meist Erwachsene kommen, die seit vielen Jahren im Betrieb arbeiten und wenig Bezug zu den Interessen und Problemen der Jugendlichen hätten.