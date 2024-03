Polizei bittet Bevölkerung um Hinweise Unbekannte stehlen das Orsoyer Stadtwappen vom Rheintor

Das Rheintor gehört zu Orsoy wie der Eiffelturm zu Paris und der Big Ben zu London. Und mit dem Rheintor im Rheindeich gehört auch die runde Wappentafel selbstverständlich zu Orsoy. Gehörte, muss man jetzt wohl sagen, denn die Metallplatte ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag, irgendwann zwischen 20.15 Uhr am Abend und 8.15 Uhr am Morgen gestohlen worden. Die Polizei bestätigte das am Sonntag auf Nachfrage.