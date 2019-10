An der Volmerswerther Straße in Neuss : Telefonbetrüger bestehlen Senioren

An der Volmerswerther Straße in Neuss

Neuss Falsche Polizisten haben in der Nacht zu Montag eine Geldsumme in sechsstelliger Höhe erbeutet.

Nach Angaben der Polizei riefen unbekannte Täter am Sonntag gegen 21 Uhr einen Senior an der Volmerswerther Straße an. Sie gaben sich als Polizeibeamte aus und schilderten, dass Mitglieder einer Einbrecherbande, die noch auf freiem Fuß seien, seinen Namen notiert hätten. Neben dem vermeintlichen Polizisten gab sich eine weitere Person als Richter aus, um die Geschichte zu untermauern.

Gemeinsam überzeugten die Täter den Angerufenen, dass er sich in großer Gefahr befände und setzten ihn in einem längeren Telefonat so unter Druck, dass er schließlich Geld in Tüten verpackte und gegen 1 Uhr vor der Tür ablegte. Dort wurde es allem Anschein nach von einem Tatverdächtigen eingesammelt. Sachdienliche Hinweise an 02131 3000.