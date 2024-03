Polizei in Neuss fahndet nach den Tätern Autodiebe versuchen hochwertige Fahrzeuge zu stehlen

Gleich zwei hochwertige Fahrzeuge aus einer Grundstückseinfahrt an der Harbernusstraße in Helpenstein wollten Autodiebe am Mittwochabend, 6. März 2024, stehlen. Der Besitzer der beiden Wagen - ein Audi e-tron und ein Porsche Taycan - hatte laut Polizeibericht gegen 20.15 Uhr einen fremden Mann in seiner Einfahrt bemerkt und war nach draußen gegangen, um nach dem Rechten zu sehen. Daraufhin flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung Speck und stieg am Ortsausgang in einen wartenden Wagen. Das Fahrzeug setzte sich sofort in Bewegung und fuhr davon.