Kampf gegen Eichenprozessionsspinner in Neuss : Der Schrecken der Giftraupe

Sie tragen weiße Schutzanzüge, Gummihandschuhe und ihre Waffe ist ein Spezialsauger. Seit Mittwochmorgen kämpft eine Einsatztruppe im Neusser Südpark gegen den Eichenprozessionsspinner – aber auch gegen die brütende Hitze.

Man kann nichts dagegen tun. Bei diesem Anblick erklingt in Gedanken automatisch die Titel-Melodie des Filmklassikers „Ghostbusters“. Männer in Schutzanzügen beseitigen mit einem Spezialsauger etwas, das eine Gefahr für die Bevölkerung darstellt. Doch die leicht gruselig aussehenden Wesen, die es zu bekämpfen gilt, sind keine Geister wie in dem berühmten Streifen von Regisseur Ivan Reitman, – sondern die Raupen des Eichenprozessionsspinners.

Intern statt extern Die Stadt hat angekündigt, in Zukunft in der Lage sein zu wollen, die Nester in eigener Hand zu entfernen.

Eigentlich war es der Wunsch der Stadt, dass die Raupen im Südpark so schnell wie möglich beseitigt werden. Doch wegen voller Auftragsbücher in der Branche war der Mittwoch der frühestmögliche Start-Zeitpunkt. Aufgrund einer erhöhten Priorität wurde jedoch bereits am Montag der Befall am Spielplatz im Alten Stadtgarten von der Duisburger Baumdienst Lamers GmbH beseitigt. Nach einer Kontrolle durch das Amt für Stadtgrün, Klima und Umwelt ist der Spielplatz seit Mittwoch wieder freigegeben. Auch das Nest an der Gesamtschule Norf ist mittlerweile entfernt worden.