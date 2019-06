Motocross-Aktion in Neuss : Enduro-Cup will 40.000 Euro Spenden sammeln

Zum vierten Mal findet der Enduro-Cup statt, in den vergangenen drei Jahren sammelten die Biker insgesamt 27.500 Euro

Dieser Gemeinschaftsgedanke hat die ganze Aktion überhaupt vor vier Jahren ins Leben gerufen. Initiator Uwe Heeren findet es wichtig, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Die gesammelten Spenden kommen dem ambulanten Kinderhospiz „Initiative Schmetterling Neuss“, der Lebenshilfe Neuss, der DRK-Wasserwacht, sowie der Jugendabteilung PA Neuss zugute. Sponsoren bundesweit, aber vor allem ortsansässige Unternehmen, die die Aktion „Für den guten Zweck durch den Dreck“ im Laufe der Jahre für sich gewinnen konnte, spenden einen beliebigen Betrag, der geht dann an eine der oben genannten Organisationen ihrer Wahl. Auch die teilnehmenden Biker spenden einen Betrag, dieses Jahr nehmen rund 100 Fahrer teil. In den vergangenen drei Jahren konnten so mehr als 27.500 Euro für die gemeinnützigen Kinder- und Jugendprojekte gesammelt werden, dieses Jahr soll die 40.000 Euro Spendenmarke geknackt werden. Die zweitägige Aktion startet Am Blankenwasser, von dort aus geht es zur Jugendbahn MSC Grevenbroich. Mit Auf- und Abfahrten, Hindernissen und Tiefsandfahrten können sich die Teilnehmer auf ihren Bikes austoben, im Anschluss wird es eine Abendveranstaltung geben. Über die anhaltenden heißen Temperaturen macht sich Heeren keine Sorgen. „Letztes Jahr hatten wir auch 36 Grad, die Schutzkleidung der Fahrer ist aus einem speziellen, sehr leichten und luftdurchlässigen Material. Außerdem reichen wir viel Trinkwasser und die Helfer der DAK sind stets vor Ort, um uns zu unterstützen“, so Heeren.