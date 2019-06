Wechsel im Vorsitz des Sozialausschusses Rhein-Kreis Neuss : Dormagenerin Brand folgt auf Hans-Ulrich Klose

Barbara Brand CDU. Foto: ja/Andreas Baum

Rhein-Kreis Eine personelle Zäsur im Rhein-Kreis Neuss steht an: 58 Jahre war Hans-Ulrich Klose Vorsitzender des Sozialausschusses. Jetzt ist Schluss. Der Kreistag bestellt am Mittwoch auf Vorschlag der CDU-Fraktion die 53 Jahre alte Dormagenerin Barbara Brand zu seiner Nachfolgerin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Ludger Baten Von Ludger Baten Autorendetails aufklappen Ludger Baten (lue-) ist Chefreporter der Neuß-Grevenbroicher Zeitung. zum Autorenprofil

Klose, der in Korschenbroich wohnt, bleibt Kreistagsabgeordneter und Erster Stellvertretender Landrat bis zum Ende der Wahlperiode im Herbst 2020.

Als Hans-Ulrich Klose (84) im Jahre 1962 erstmals dem Vorsitz im Kreis-Sozialausschuss übernahm, war Barbara Brand noch nicht geboren. Wenn die inzwischen 53 Jahre alte Dormagenerin am Mittwochnachmittag (26.) im Kreistag auf Vorschlag ihrer CDU-Fraktion offiziell zur neuen Vorsitzenden des Sozial- und Gesundheitsausschusses bestellt wird, dann tritt sie die Nachfolge eines Mannes an, der 58 Jahre ununterbrochen das Amt inne hatte. Klose hat die Sozialpolitik in dieser Ära geprägt. Dafür steht das Stichwort „Silberner Plan“ und die Kooperation des Kreises mit den Verbänden der allgemeinen Wohlfahrtspflege. Klose: „Der Kreis hat im sozialen Bereich immer Leistungen erbracht, die über seine gesetzlichen Pflichten hinausgehen.“

Von einer „personellen Zäsur“ spricht Dieter Welsink (61), Vorsitzender der CDU im Kreistag. Die Fraktion habe „allergrößten Respekt“ vor der Entscheidung von Klose, der den Weg zu einer „gelungenen Staffelstabübergabe“ frei gemacht habe. Seine Verdienste für den Rhein-Kreis, speziell im Sozial- und Gesundheitsbereich, seien „von unschätzbaren Wert“. Klose bleibe Mitglied im Sozialausschuss und auch bis zum Ende der Wahlperiode Erster Stellvertretender Landrat.

Hans-Ulrich Klose gehört hierzulande zu den großen politischen Gestaltern nach dem Zweiten Weltkrieg in der Kreispolitik – und darüber hinaus. Von 1966 bis 2005 war er Mitglied im nordrhein-westfälischen Landtag, war von 1982 bis zum Jahr 2000 dessen Vizepräsident. In Korschenbroich, wo er wohnt, war er von 1994 bis 1999 Bürgermeister. In der Debatte zur Kommunalen Neugliederung (1975) bildete Klose mit Heinz-Günther Hüsch (Neuss) und Peter Giesen (Jüchen) ein politisches Trio, das sich vehement für die Eigenständigkeit der Städte und Gemeinden der Region einsetzte und das sein Ziel mit dem bis heute gültigen Zuschnitt des Rhein-Kreises Neuss auch erreichte. Diese gemeinsame politische Kampf brachte Klose, Hüsch und Giesen auch überregional den Spitznamen „Die drei Könige aus dem Kreis Neuss“ ein.