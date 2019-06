Mut-Tour zu Gast in Neuss : Eine Tandemfahrt gegen Depression

Das Mut-Tour-Team gönnte sich in Neuss ein Eis. Foto: Depressionsliga

Neuss Teilnehmer der sogenannten Mut-Tour gastieren in Neuss. Darunter depressionserfahrene und -unerfahrene Menschen. Mit ihrer Krankheit gehen sie offen um.

Seit dem 15. Juni sind Teilnehmer in Sechser-Teams wieder in ganz Deutschland unterwegs und absolvieren bis zum 1. September insgesamt elf Etappen. Ein Teilnehmer-Team der sogenannten Mut-Tour machte nun Halt in Neuss. Aber was steckt hinter diesem Projekt?

Die Mut-Tour ist ein Aktionsprogramm, das sich seit 2012 durch Deutschland bewegt. Teilnehmer möchten anderen Mut machen, Hilfe anzunehmen und in den Dialog zu treten. Bislang haben 241 depressionserfahrene und -unerfahrene Menschen in den vergangenen Jahren über 30.700 Kilometer zurückgelegt. Bei der Tour in diesem Jahr kommen 3600 Kilometer hinzu.

Auf Tandems und zu Fuß beim Wandern erleben sie gemeinsam Bewegung und Natur. Die Teilnehmer geben ihre Erfahrungen im Umgang mit der Erkrankung weiter und berichten zum Beispiel, dass sich Bewegung positiv auf ihr Wohlbefinden auswirkt. Auch Teilnehmer, die selbst nicht betroffen sind, sollen von diesem Austausch profitieren und Depressionserfahrungen als eine wertvolle Ressource begreifen.

Während der Mut-Tour gibt es in rund 25 Städten öffentliche Aktionen und Informationsangebote. An einigen Orten präsentieren sich zum Beispiel lokale Vereine und Institutionen aus den Bereichen Psychosoziales, Sport und Gesundheit. Außerdem besteht immer wieder die Möglichkeit, die Tandems bei einer der verschiedenen Mitfahr-Aktionen für ein paar Kilometer mit dem eigenen Fahrrad zu begleiten.

Nachdem das Tandem-Team der Mut-Tour die Nacht in einem Garten zwischen Rosen und Kirschbäumen verbrachte, kam es morgens um 10 Uhr in Bergheim an. Dann ging es weiter in Richtung Grevenbroich und als die sechs Teilnehmer am Nachmittag in Neuss ankamen, haben sie sich bei der großen Hitze erst mal ein Eis auf dem Markt gegönnt.