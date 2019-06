Konzert in der „Lukas“-Kapelle Neuss : Saxophon-Konzert beginnt um 19 Uhr

Konzert in der „Lukas“-Kapelle Neuss

Das Xenon Quartett spielt in Neuss. Foto: Ira Weinrauch

Neuss Das Konzert des Xenon-Quartetts am heutigen Mittwoch in der Kapelle des Lukas-Krankenhauses beginnt wie immer um 19 Uhr. Es ist das letzte vor der Sommerpause. Das Saxophon-Quartett mit Lukas Stappenbeck (Sopran), Anže Rupnik (Alt), Adrain Durm (Tenor) und Benjamin Reichel (Bariton) zählt als international preisgekröntes Ensemble zu den Hoffnungsträgern der Kammermusikszene.

Das Ensemble leitet seinen Namen von dem äußerst seltenen einatomigen Edelgas Xenon ab. So besonders wie dieses wertvolle Element in Technik und Wissenschaft ist, so wollen die vier Saxophonisten ihre musikalische Leidenschaft dynamisch, innovativ und modern ihrem Publikum vorstellen.