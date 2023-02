Dreikönigenschule in Neuss So hat sich das Verhalten der Kinder durch Schulhündin Naomi verändert

Nach dem normalen Programm in der Hundeschule ließ sie Naomi zum Therapiehund ausbilden. Teamsache sei das gewesen, denn nicht nur der Hund, sondern auch das Frauchen ist in mehreren Monaten auf die anstehenden Aufgaben vorbereitet worden – Prüfung und Urkunde inklusive. Naomi ist mindestens mittwochs in der Schule, oft noch ein oder zwei weitere Vormittage. Eingesetzt wird sie in allen Klassen. „Die Klassenleitung hat den besten Blick auf die Schüler und fragt Naomi gezielt an“, erklärt die Schulleiterin Sandra Marott, die den Vorschlag ihrer Kollegin, einen Therapiehund in die Schule zu bringen, „großartig“ fand. Pädagogisch sorgt die Anwesenheit des Tieres für mehr Ruhe und Behutsamkeit in der Klasse, und auch bei Streitgesprächen hat Vanik den Hund schon hinzugenommen, da „die Kinder automatisch leiser sprechen und weniger aufgebracht sind“. Aber auch in der Einzelförderung ist der Vierbeiner im Einsatz. Kindern, die noch etwas Übung beim Lesenlernen brauchen, hört Naomi sehr geduldig zu und begegnet ihnen vorurteilsfrei und ohne Hemmnisse. Bei kleineren Aktivitäten in der Klasse kann die tierische Lehrkraft ebenfalls mit eingebunden werden, etwa, wenn mit großen Schaumstoffwürfeln etwas ausgewürfelt oder kleine Wege im Klassenzimmer zurückgelegt werden – für die Kinder ist ihre Anwesenheit eine zusätzliche Motivation und bereichert den Schulalltag.