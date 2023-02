„ChatGPT“ im Test Was eine Künstliche Intelligenz über Neuss weiß

Verstanden! Dann also etwas Nutzwertiges. Jetzt gilt es herauszufinden, was das beste Restaurant in Neuss ist (eine bewusst subjektiv gehaltene Frage). Es folgt zunächst eine kleine Einordnung der KI: „Es gibt viele großartige Restaurants in Neuss, und die beste Wahl hängt von den persönlichen Vorlieben und dem Anlass ab“, heißt es. Es folgt jedoch eine Liste – und genau da wird die Datenbasis deutlich, auf die das System sich stützt –, mit Restaurant, die im Internet am besten bewertet wurden. Doch da offenbart sich eine Schwäche der KI: So befinden sich manche genannten Restaurants gar nicht auf Neusser Stadtgebiet, sondern zum Teil auch in Köln.