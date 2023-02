Schwerpunktkontrollen in Neuss 152 Autofahrer zu schnell unterwegs - in fünf Stunden

Die technische Kontrolle und die Überprüfung von Ladungssicherung bei Lkws standen an diesem Tag im Fokus der Beamten. Insgesamt überprüften sie auf dem Gelände am Derendorfer Weg in Neuss mehr als 80 Fahrzeuge, teilt die Polizei mit. Aber auch die Fahrer wurden auf ihre Verkehrstauglichkeit untersucht.