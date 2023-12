Rheinischen Landestheater in Neuss Theatercamp vermittelt Grundlagen des Schauspiels

Improvisieren, Schauspielen und mehr über das Theater erfahren: Jugendliche aus Nordrhein-Westfalen, die zwischen 14 und 18 Jahren alt sind, können im März an einem Theatercamp des Rheinischen Landestheaters Neuss teilnehmen – und eine Anmeldung ist noch bis Montag, 15. Januar möglich. Das Camp richtet sich an alle Interessierte, die kreative Herausforderungen suchen, aber keine geeignete Theatergruppe in der Nähe haben. Oder auch an diejenigen, die bereits einer Theatergruppe angehören oder in der Schule Theater spielen, aber trotz Vorerfahrung einfach nicht genug vom Theater spielen bekommen können.