Künftige Neusser Ehrenbürgerin legt Versprechen ab Rita Süssmuth wird am 18. März erste Ehrenbürgerin

Als Ehrenbürgerin der Stadt werde sie sich weiter aktiv in die Stadtgesellschaft einbringen und vor allem den Austausch mit jungen Menschen suchen. Das versprach Bundestagspräsidentin a.D. Rita Süssmuth Bürgermeister Reiner Breuer in die Hand, als sie einer Einladung von ihm ins Rathaus nachkam. Dort ging es um die Erörterung aktueller politischer Themen, anschließend aber auch um Details zu der Feierstunde am Samstag, 18. März, im alten Ratssaal des Rathauses, in der die 85-Jährige zur ersten Ehrenbürgerin der Stadt ernannt werden soll.