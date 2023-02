Archäologie in Neuss Große Teile der Stadt werden Bodendenkmal

Die Liste der eingetragenen Bodendenkmäler in Neuss umfasst derzeit 25 Eintragungen. Das sogenannte Koenenlager in Gnadental gehört nicht dazu. Geschützt ist es trotzdem. An diesem Status ändert auch die Tatsache nichts, dass über eine Klage von Anwohnern noch nicht entschieden wurde, die gerichtlich die Denkmaleigenschaft des Ende des 19. Jahrhunderts erforschten römischen Legionslagers klären lassen wollen.