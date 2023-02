Balkontür eingeschlagen Diebe schlagen viermal in Neuss und Grevenbroich zu

Bargeld und Schmuck wurde auch in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Calvinstraße gestohlen. Wann? Am Donnerstag, 2. Februar, zwischen circa 17 Uhr und 18.15 Uhr. Auch hier durchwühlten die Einbrecher diverse Räume und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen kamen die Täter durch das Aufhebeln eines Fensters in die Wohnung .