Umwelt-Projekt für Neuss Schlechte Chancen für „Mini-Wälder“ in der Nordstadt

In einer Bezirksausschuss-Sitzung wurde Ende 2022 um Prüfung der Möglichkeit der Errichtung eines „Tiny Forests“ in der Nordstadt gebeten. Diese oft kaum mehr als tennisplatzgroßen Wäldchen sollen ökologisch so stabil sein, dass sie nach wenigen Jahren keine Pflege mehr benötigen. Sie sollen der belasteten Stadtluft zudem umweltschädliches CO 2 sowie Feinstaub entnehmen und dabei nicht nur die Luftqualität verbessern, sondern auch dem Hitzestau entgegenwirken. Aus Sicht der Stadt macht dieses Konzept in hoch verdichteten Ballungsräumen, in denen es zu klimatischen Extremsituationen kommt, Sinn. „Inwieweit dies mit etwa 600 Quadratmeter großen intensiv bestockten Grünflächen tatsächlich gelingen kann, ist aus Sicht der Verwaltung allerdings fraglich“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Grundsätzlich seien in der Neusser Nordstadt derartige Bedingungen, wenn überhaupt, dann nur in sehr geringem Umfang gegeben. Im Gegenteil verfüge die Furth über „sehr umfangreiche Grünzonen“, die die beabsichtigten klimatischen Effekte in einem ungleich größeren Umfang bereits heute leisteten. Diesbezüglich seien auszugsweise die Bereiche Jröne Meerke, Nordpark, Kruchensbusch oder Jostensbusch genannt.