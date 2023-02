Nahverkehr in Neuss Ein neuer Takt für die Straßenbahn

Die Bahn kommt – und demnächst sogar deutlich öfter. Im August führt die Rheinbahn den so genannten Rheintakt ein, der den 10-Minuten-Takt zum Standard in der Hauptverkehrszeit macht. Aber auch in den so genannten Randzeiten sind für Straßen- und U-Bahnen Verbesserungen und ein vereinheitlichtes Taktschema vorgesehen.