Konjunkturbericht der IHK Unsicherheit der Wirtschaft im Rhein-Kreis bleibt groß

Noch im Herbst waren die Erwartungen für das kommende Jahr um einiges negativer als es sich nun im aktuellen Konjunkturbericht der Industrie- und Handelskammern (IHK) in Düsseldorf und am Mittleren Niederrhein abzeichnet. Knapp 850 Betriebe aus der Region mit gut 80.000 Beschäftigten wurden dafür befragt. Das Ergebnis: Generell habe sich die Geschäftslage der Betriebe leicht verbessert und befinde sich auf einem stabilen Niveau. Konkret heißt das: Der Geschäftslageindikator in der Region ist seit dem Herbst leicht von 7,2 auf 13,7 Punkten gestiegen. Im Rhein-Kreis Neuss ist er leicht von 0,0 auf -0,7 Punkte gesunken. Die Gründe für die Entwicklung sind vielfältig.