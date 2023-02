Workshop in Neuss Ayurveda-Übungen für den Alltag

Schließlich ließ sie sich zur ayurvedischen Ernährungsberaterin ausbilden – das wollte sie, ebenso wie vor Jahren eine Yogalehrerausbildung, eigentlich „nur für sich“ machen. „Ich liebe es tiefer in die Themen, die mich bewegen einzusteigen und sie einmal richtig und von Grund auf zu lernen“, erzählt die 44-Jährige, die inzwischen sowohl Yoga unterrichtet, als auch Konsultationen und Workshops für Ayurveda in ihrem Studio in Reuschenberg anbietet. „Es geht beim Ayurveda immer darum, zurück ins Gleichgewicht zu finden“, erklärt sie gleich zu Beginn eines Workshops, der die Intention hat, „sich dem Thema zu nähern, ohne direkt voll einzusteigen.“ Doch was heißt Ayurveda eigentlich? Zusammengesetzt aus ayus und veda – dem Wissen vom Leben – ist es eine traditionelle indische Heilkunst, die bis heute in Indien, Nepal und Sri Lanka zur Anwendung kommt. Dort müssen sogenannte Ayurveda-Ärzte fünfeinhalb Jahre lang studieren, um anschließend ein Staatsexamen in ayurvedischer Heilkunst abzulegen. Hierzulande kommt Ayurveda vor allem in Wellness-Anwendungen, wie Massage oder dem Stirnguss zum Einsatz. „Dieses ganzheitliche Konzept setzt viel früher an, als klassische Schulmedizin und fragt andere Fragen“, erklärt sie.