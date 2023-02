Konzert in Neuss Ein Fest der Klassik im Zeughaus

Ein wahrhaft paneuropäisches Ensemble war nun erstmals in Neuss: Die russische Geigerin Alina Ibragimova lebt seit 1995 in England, der Violinist Pablo Hernán Benedí kommt aus Spanien, die schwedische Bratschistin Emilie Hörnlund ist Konzertmeisterin der Königlichen Oper Stockholm und die Cellistin Claire Thirion spielt in Frankreich auch in einer Metalband. Alle Vier gründeten 2005 noch zu Studienzeiten am Royal College for Music in London das Chiaroscuro Quartet.