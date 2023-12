Advent in Neuss So schön war der Further Nikolausmarkt

Der Further Nikolausmarkt hatte in diesem Jahr weniger Glück mit dem Wetter als in anderen Jahren. Trotzdem zieht der Initiativkreis Nordstadt als Veranstalter eine positive Bilanz. „Am Donnerstag und Freitag war es hier richtig voll“, freute sich Ursula Bittner, die als Nachfolgerin von Geschäftsführerin Ingrid Schäfer im Gespräch ist. Ehemann Heinz-Josef Bittner saß in der Bude des Initiativkreises. Er verkaufte unter anderem den Fotoband von Johannes Schwelm, in dem auch die Familie Bittner zu sehen ist. Herbert Nowka hatte sich beim Aufbau der Buden einen Fuß umgeknickt. Er nahm‘s gelassen: Sowas kann vorkommen.“