Radfahren in Neuss Eselspfad wird fahrradfreundlich ausgebaut

Der Eselspfad wird als beinahe autofreie Fahrradspange rund um Neuss weiter aufgewertet. In der Ratssitzung Anfang März soll über den Ausbau des Abschnittes zwischen der Bahnstrecke Mönchengladbach-Neuss und dem Stoffelsweg nördlich der Internationalen Schule entschieden werden. Es ist geplant, diese 260 Meter zu asphaltieren, so dass man künftig von Holzbüttgen bis zum Südpark beinahe durchgängig auf einer festen Fahrbahn radeln kann. Aufgerufen sind aber noch zwei andere Vorhaben, die geeignet sind, Radfahrer auszubremsen: der Übergang am Grefrather Weg und vor allem der Bahnübergang nahe der Pskowstraße.