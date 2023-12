Raser-Probleme in Neuss Bekommt die Daimlerstraße Dialog-Displays?

Die Geschwindigkeit in Teilen der Furth ist mal wieder im Fokus der Politik. Kostenpflichtiger Inhalt Ein Anwohner der Further Straße hatte sich zuletzt hilfesuchend an die Stadt gewandt, weil es am Rande der Innenstadt immer wieder zu Problemen mit Rasern komme. Die Zustände seien vor allem an Wochenenden und nach Einbruch der Dunkelheit zu beobachten. Wegen der Lärmbelästigung sei eine Nacht mit offenem Fenster nicht möglich. „Es sei denn, man hat sehr gute Kopfhörer“, wie es in dem Beschwerdeschreiben des Bürgers hieß. Sein Vorschlag: Die „Fahrfreude“ soll durch einen verstärkten Einsatz von Blitzern gezügelt werden – so wie es bereits an anderen Stellen der Further Straße gehandhabt werde, in denen nur Tempo 30 erlaubt ist.