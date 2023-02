Bilanz für Neuss Zahl der Erst-Blutspender hat im vergangenen Jahr zugenommen

Insgesamt 29 Kreisverbände des DRK-Landesverbandes Nordrhein sind an der Blutspende beteiligt. Im vergangenen Jahr sind insgesamt 195.000 Menschen zur Blutspende gekommen. Dieses Jahr werden im Gebiet Nordrhein 220.000 Spenden benötigt, um die Krankenhäuser im Versorgungsgebiet versorgen zu können. Täglich werden Blutspenden für die Heilung und Lebensrettung von Patienten dringend benötigt. Problem: Bedingt durch die kurze Haltbarkeit von Blut können keine Reserven aufgebaut werden. So sind die roten Blutkörperchen (Erythrozyten) 42 Tage, die Blutplättchen sogar nur bis zu vier Tage haltbar. Derzeit fallen laut DRK viele Menschen, die Blut spenden wollen, wegen Schnupfen, Halsschmerzen oder gar Fieber aus. Der Grund: Die Grippe- und Erkältungswelle ist angekommen. Das DRK bittet daher alle Bürger, die sich fit fühlen und gesund sind, jetzt Blut spenden zu gehen. „Anders ist der große Ausfall von erkrankten Spenderinnen und Spendern nicht aufzufangen“, heißt es in einer Mitteilung. Der nächste Termin auf Neusser Stadtgebiet ist am 13. Februar, in der Zeit von 15 bis 19 Uhr, im Haus Derikum, Ruhrstraße 45. Termin-Reservierung unter www.blutspende.jetzt.