Neusser Städtepartnerschaft Freundeskreis Rijeka aufgelöst – Schule springt ein

Die „Europaschule Norf“ hat sich gleichwohl schon sehr international aufstellen können. Über das Austauschprogramm „Erasmus“ der Europäischen Union konnten Kontakte zu Schulen in Irland, Portugal, Italien, den Niederlanden und in Nordmazedonien geknüpft werden. Für die Projektarbeit in der Gesamtschule sei das ein absoluter Gewinn, sagt Röhrbein-Kaske, auch wenn immer nur fünf Schüler am Austausch teilnehmen können. Eine erste Schulpartnerschaft aber bahnt sich derzeit nur mit einer Einrichtung im französischen Toulouse an. Die könnte schon im Sommer bei einem geplanten Gegenbesuch fix gemacht werden, sagt die Pädagogin, die auch von einem kleinen Projekt berichten kann, das schon mit einem kroatischen Partner umgesetzt werden konnte. Eine Schulpartnerschaft mit Rijeka favorisieren die Norfer, weil Kroatien gut zu erreichen ist und die Mentalität der Menschen dort sehr angenehm sei. „Das wird etwas“, sagt Röhrbein-Kaske überzeugt, „weil wir das schön finden.“