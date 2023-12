In der Neusser Nordstadt 82-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Im Bereich Adolfstraße/Wolberostraße ist es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 82-Jähriger schwer verletzt wurde. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, befuhr ein 71 Jahre alter Autofahrer um 16.40 Uhr die Adolfstraße aus Richtung Engelbertstraße in Richtung Wolberostraße. Er wollte an der Straßeneinmündung rechts auf die Wolberostraße in Richtung Buschstraße abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen hat er beim Abbiegevorgang einen 82 Jahre alten Neusser übersehen, der mit seinem Fahrrad unterwegs war und auf dem Fahrradweg die Wolberostraße aus Richtung Further Straße in Richtung Buschstraße befuhr. An der Einmündung Wolberostraße/Adolfstraße kam es zur Kollision. Der 82-Jährige ist daraufhin mit seinem Fahrrad gestürzt und verletzte sich am Kopf.