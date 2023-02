Experten benennen Schwachpunkte Was es im Rettungsdienst zu verbessern gilt

Die Arbeitsbedingungen für Notärzte sowie Rettungsdienst-Fachpersonal müsse zudem so gestaltet sein, dass Abwanderungen vermieden werden. Auch stetig steigende Einsatzzahlen belasteten den Rettungsdienst. Ziel müsse es sein, die bestmögliche Versorgung der Patienten mehr als bisher in Zusammenarbeit mit den Hausärzten und dem Kassenärztlichen Notdienst zu realisieren. Weiterer Punkt: Die Überlastung der Krankenhäuser führe zu einer Überlastung des Rettungsdienstes. Nicht alle Patienten benötigten eine stationäre Versorgung. Ziel müsse es sein, auch Arztpraxen und Medizinische Versorgungszentren in die Rettungskette einzubinden.