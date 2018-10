Neuss: Nigerianer bleibt untergetaucht

Holzheim Die Stadt hat einen 21 Jahre alten Nigerianer, der sich vor genau einem Monat seiner Abschiebung durch Flucht entzog, zur Festnahme ausgeschrieben. Das bestätigt Peter Fischer, Pressesprecher der Stadt Neuss.

Wie dem jungen Mann die Flucht vom Dach des alten Holzheimer Krankenhauses, in dem die Stadt Wohnungen für Flüchtlinge angemietet hatte, damals gelingen konnte, sei allerdings noch immer ungeklärt. Der in der Einrichtung lebende Nigerianer hatte sich am Tag seiner Abschiebung vor Mitarbeitern der Stadt auf das Dach geflüchtet – was einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr auslöste – und war von dort spurlos verschwunden. Seitdem ist er untergetaucht.